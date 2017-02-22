Бонинсенья: отсутствие Бонуччи в матче с «Порту» — это автогол для «Ювентуса»

Бывший игрок «Ювентуса» Роберто Бонинсенья прокомментировал решение тренерского штаба «старой синьоры» не включать в заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» защитника Леонардо Бонуччи.
«Я бы сказал, что Бонуччи должен быть оштрафован, но оставить его вне заявки – это перебор. Это большая ошибка, это гол в свои ворота. Но игроки должны ставить себя на место тренера и оставаться спокойными. Они должны принимать любое решение тренера. Это называется уважением», — цитирует Бонинсенью Juvenews.eu
Матч «Порту» — «Ювентус» состоится 22 февраля. Начало – 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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