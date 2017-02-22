Иско может перейти в «Барселону»

Если полузащитник мадридского «Реала» Иско покинет свой нынешний клуб, то он может пополнить ряды «Барселоны», которая заинтересована в его услугах, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, каталонский клуб следил за этим футболистом ещё до того, как он в 2013 году перешёл из «Малаги» в «Королевский клуб». Однако «Барселона» — не единственный клуб, заинтересованный в услугах Иско. Игрока сборной Испании хотели бы видеть в своих рядах и такие клубы, как туринский «Ювентус», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».
Ранее испанские СМИ сообщали, что Иско склоняется к смене клубной прописки летом в поисках большей игровой практики. В текущем сезоне игрок в Примере провёл 17 матчей, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи, но в стартовом составе вышел лишь 11 раз.
Контракт Иско с «Реалом» в силе до лета 2018 года.