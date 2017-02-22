«Милан» нацелился на Алексиса Санчеса

«Милан» готовится сделать предложение по поводу приобретения Алексиса Санчеса. Контракт чилийского футболиста с лондонским «Арсеналом» истекает через полтора года, а переговоры по его продлению пока далеки от завершения. Как сообщает Daily Express, этим хочет воспользоваться миланская команда, которая, как ранее сообщалось в СМИ, может получить £ 110 млн на усиление состава.
Ранее появилась информация, что «Ювентус» и ПСЖ также готовы сделать предложение форварду предстоящим летом.
Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года, когда перешёл в английский клуб из «Барселоны».