Матч «Крылья Советов» – «Локомотив» состоится в Уфе

Матч 18-го тура Премьер-Лиги «Крылья Советов» – «Локомотив» пройдёт в Уфе. Такое решение было принято после настоятельной рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей РФПЛ, которые посетили стадион «Металлург».
При принятии этого решения было учтено, что заключительные матчи года на «Металлурге» прошли в сложных погодных условиях. Несмотря на комплекс работ, предпринятых на поле в зимнее время, члены комиссии рекомендовали не проводить матч «Крыльев» с «Локомотивом» на стадионе «Металлург». Принято решение, что матч основных составов «Крылья Советов» – «Локомотив» пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе 5 марта (начало в 14:00 мск).
«Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит искренние извинения всем любителям футбола в связи с причинёнными неудобствами», — говорится на официальном сайте самарского клуба.