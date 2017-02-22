Жулиано: надеюсь, завтра удастся поздравить Ивановича победой над «Андерлехтом»

Полузащитник «Зенита» Жулиано в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом», который состоится 23 февраля, выразил надежду, что команда подарит Браниславу Ивановичу, которому сегодня исполнилось 33 года, победу над бельгийцами.
«Холодно ли мне? Нет, всё в порядке (идёт мимо без перчаток). Да, Ивановича уже поздравил. Сейчас будем поздравлять вместе Бранислава — прогоним его через тоннель, сейчас сами всё увидите. Надеюсь, что и завтра удастся поздравить его победой над «Андерлехтом», — сказал Жулиано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Русланом Славнухиным.
В первом матче «Зенит» уступил «Андерлехту» — 0:2.