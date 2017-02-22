Марсьяль: хочу оставаться в «Манчестер Юнайтед» как можно дольше

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не хочет покидать команду. Французский футболист признался, что счастлив в «МЮ» и надеется задержаться в команде надолго.
«Я люблю Манчестер, люблю клуб, люблю фанатов. Болельщики доставляют мне много радости, мне нравится их поддержка. Я стараюсь показывать всё лучшее, что могу, чтобы сделать их счастливыми. Так что я просто хочу оставаться в «МЮ» как можно дольше», — цитирует Марсьяля Sky Sports.
Контракт 21-летнего футболиста с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2019 года.