Хёведес: в конце своей карьеры мне хотелось бы поиграть за границей

Защитник «Шальке-04» Бенедикт Хёведес отметил, что смена клубной прописки в данный момент в его планы не входит. Но чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии готов впоследствии рассмотреть возможность выступления в зарубежных клубах.
«Я буду играть в Германии и за «Шальке» так долго, как смогу. В конце своей карьеры мне хотелось бы поиграть за границей. Речь, в частности, о заокеанских странах. Однако до этого мне хотелось бы завоевать какой-нибудь титул с «Шальке». Например, Кубок Германии – самый лёгкий для завоевания трофей, который можно получить и быстрее, чем другие», — приводит слова 28-летнего Хёведеса Bild.
В четвертьфинале Кубка Германии гельзенкирхенской команде предстоит встретиться с мюнхенской «Баварией». Игра состоится 1 марта на поле мюнхенцев.