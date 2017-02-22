Руни останется в «Манчестер Юнайтед», несмотря на интерес из Китая

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не покинет команду. В прессе прошла информация, что футболист согласился перейти в один из китайских клубов, а руководство «Юнайтед» дало добро на переговоры. Зарплата Уэйна в Китае могла бы составить £ 1 млн в неделю, что сделало бы его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
По информации Sky Sports, переход 31-летнего футболиста, чей контракт с «МЮ» действует до лета 2018 года, не состоится. В услугах форварда заинтересованы «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бэйцзин Гоань». Трансферное окно в Китае закрывается 28 февраля.
Отметим, что «Манчестер Юнайтед» может автоматически продлить контракт с Руни ещё на сезон.