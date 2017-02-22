«Спартак» подписал контракт с 19-летним замбийским нападающим

«Спартак» и клуб «Занако» (Лусака) подписали трансферный контракт о переходе в московский клуб 19-летнего форварда Джуниора Фэшна Сакалы.
Футболист выступал за «Занако» с 2015 года. Сакала — кандидат в молодёжную сборную Замбии. В декабре прошлого года сыграл 5 матчей в чемпионате КОСАФА (U20), который проходил в Южной Африке, и забил 4 гола, а его команда стала победительницей турнира.
Сакала проводит зарубежные сборы вместе со «Спартаком-2» и произвёл на тренерский штаб красно-белых приятное впечатление.