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«Рубин» отдал защитника Пилявского в аренду «Заре»

22 февраля 2017, среда. 15:02. Футбол
В расположение луганской «Зари» на учебно-тренировочных сборах в Турции прибыл защитник Андрей Пилявский. Достигнута договорённость между луганской командой и казанским «Рубином», которому принадлежат трансферные права на футболиста, что игрок продолжит свою карьеру в составе украинского клуба.

Как сообщает официальный сайт «Зари», Пилявский будет выступать в составе луганской команды на правах аренды сроком на один год.

Пилявский уже выступал в составе «Зари», перейдя в команду в сезоне-2014/15. За это время футболист провёл в футболке чёрно-белых 32 матча в чемпионате, 4 игры в Кубке страны и 4 матча в Лиге Европы.
Источник: Официальный сайт ФК "Заря" Сообщить об ошибке
Теги
Заря ФК Рубин Андрей Пилявский Трансферы
Новости. Футбол
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