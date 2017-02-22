Билеты на матч сборных России и Кот'Д Ивуара стоят от 400 до 5000 рублей

Стартовала продажа билетов на товарищеский матч между сборными России и Кот'д-Ивуара, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. Встреча состоится в Краснодаре, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.
Стоимость билетов на эту встречу составляет от 400 до 5000 рублей. Отметим, что эта игра станет второй для национальной команды, которая будет проведена на стадионе «Краснодара».
Впервые подопечные Станислава Черчесова сыграли на этой арене 9 октября прошлого года с командой Коста-Рики (3:4).