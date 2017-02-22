Кверквелия проходит медобследование в «Локомотиве»

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия, который ранее попрощался с игроками и тренерами казанского клуба, проходит медобследование в «Локомотиве». Как стало известно «Чемпионату», сделка согласована со всеми сторонами, а о трансфере будет объявлено в ближайшее время. Речь идёт об аренде до конца этого сезона.
В начале недели агент Кверквелии подтвердил, что «железнодорожники» ведут переговоры с «Рубином» об аренде грузинского защитника.
В текущем сезоне 25-летний игрок не сыграл в РФПЛ ни одного матча.