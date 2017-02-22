Брызгалов: «Спартак» дал мне очень многое, и я благодарен ему во всём

Защитник «Анжи» Сергей Брызгалов, ранее выступавший за «Спартак», оценил важность выступлений в составе красно-белых, а также рассказал, с кем он больше общается в стане махачкалинской команды.
«Больше общаюсь, наверное, с Пашей Яковлевым и Сергеем Паршивлюком. Мы знакомы много лет. С Пашей дружим ещё со школы «Сатурна». А так, в принципе со всеми ребятами нахожу общий язык. И никаких проблем в плане общения у меня нет.
Я являюсь воспитанником сатурновской школы. Плюс ко всему я прошёл все этапы становления футболиста именно в Раменском – это школа, дубль, основной состав «Сатурна». А уже потом я перешёл в «Спартак». Но на сегодня красно-белый клуб – это главный этап в моей карьере. «Спартак» дал мне очень многое, и я благодарен ему во всём!..
Самый запоминающийся матч в карьере? Наверное, тот, в котором я забил за «Спартак». В матче последнего тура в 2013 году мы играли против владикавказской «Алании» и выиграли со счётом 2:0», — цитирует Брызгалова пресс-служба «Анжи».