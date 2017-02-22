В апреле 2018 года рядом с «Крестовским» откроется новая станция метро

30 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге откроется новая станция метро «Новокрестовская», которая будет расположена рядом с построенным стадионом «Крестовский». Об этом сообщил сегодня вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.
«К чемпионату мира около «Санкт-Петербург Арены» заработает новая станция метро. 30 апреля 2018 года «Новокрестовская» будет открыта», — передаёт слова Албина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
На арене «Крестовский» пройдут матчи Кубка конфедераций—2017 и чемпионата мира—2018.