Лаллана продлил контракт с «Ливерпулем» до 2021 года

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана продлил контракт с мерсисайдцами, сообщает Daily Mail. Новое соглашение 28-летнего хавбека сборной Англии будет рассчитано до 2021 года.
Предыдущий контракт Лалланы истекал летом 2019 года. По информации издания, по новому соглашению зарплата Адама в «Ливерпуле» увеличилась с £ 60 тыс. до £ 150 тыс. в неделю.
Лаллана выступает в «Ливерпуле» с 2014 года, куда перешёл из «Саутгемптона». В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги он провёл 23 матча, забил семь мячей и отдал семь голевых передач.