Агент Одемвингие: переговоры с клубом РФПЛ были, но не договорились по условиям

Агент Владимир Дейнека, представляющий интересы бывшего нападающего «Локомотива» Питера Одемвингие, рассказал, что 35-летний футболист продолжит выступать за английский клуб «Ротерхэм Юнайтед», выступающий в Чемпионшипе. По словам агента, Одемвингие мог вернуться в российский чемпионат, но переговоры велись не с «Оренбургом».
«Питер Одемвингие остаётся в Англии. Желание вернуться в РФПЛ действительно было. Переговоры с российским клубом шли уже на финальной стадии, но мы не договорились по условиям. Питеру нужно получить английский паспорт, поэтому до лета всё равно пришлось бы оставаться в Англии. К тому же у него недавно родилась дочь. С каким клубом шли переговоры? Могу сказать лишь, что это был не «Оренбург». Есть ли вероятность, что он летом снова попробует вернуться в РФПЛ? На данный момент об этом нет речи», – сказал представитель нападающего в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.