Галактионов: талантливые ребята у ЦСКА есть, им найдётся место в основе

Старший тренер юношеской сборной (игроки 1999 года) Михаил Галактионов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой прокомментировал выход команды ЦСКА U19 в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА. «Армейцы» на своём поле со счётом 2:1 одержали победу над норвежским «Русенборгом».
«Попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов — это отличный результат. Для ребят, у которых ещё нет международного опыта, это будет хорошим подспорьем в дальнейшем.
Сейчас к первой команде уже подключены Чалов, Гордюшенко, на подходе Жамалетдинов, Хосонов. Я убеждён, что талантливые ребята есть, а значит, в скором времени им найдётся место в основном составе.
Безусловно, при хороших результатах в дальнейшем они будут вызываться в юношескую сборную», — сказал Галактионов.