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Видео: футболисты «Зенита» поздравили Ивановича с днём рождения туннелем
22 февраля 2017, среда. 17:32.
Футбол
Футболисты «Зенита» перед сегодняшней тренировкой поздравили защитника команды
Бранислава Ивановича
с днём рождения, устроив праздничный туннель.
Ивановичу, который перешёл в «Зенит» 1 февраля, сегодня исполнилось 33 года. До перехода в петербургский клуб серб выступал за «Челси», а до этого за «Локомотив».
Посмотреть видео можно на официальном канале «Зенита»
на You Tube
.
Источник:
Официальный канал ФК "Зенит" на YouTube
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Теги
ФК Зенит
Бранислав Иванович
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