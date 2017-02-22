Милевский: моё фото с Роналду не монтаж. Никогда не поверю, что Криштиану — гей

Нападающий «Тосно» Артём Милевский поделился подробностями о том, как ему в начале карьеры удалось сфотографироваться с нападающим «Реала», сборной Португалии и действующим обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду.
«Фотография с Роналду? Это не фотомонтаж. Мы просто с ним одного возраста, и у нас тогда был чемпионат Европы до 17-18 лет, в котором участвовали Португалия, Украина и ещё шесть стран. Там мы встретились, и уже тогда было всё видно. Но с нами он ничего не смог сделать, его тогда съел Гриша Ярмаш. Никогда не поверю, что Криштиану — гей. Мне кажется, что это выдумки журналистов. Ему, наверное, со всего этого очень смешно», — сказал Милевский в интервью FootballHub.
Фотография с Роналду появилась в «инстаграме» Милевского 31 декабря 2014 года.