«Урал» разгромил «РФС» в контрольном матче

В контрольном матче на сборе, проходящем на Кипре, «Урал» встречался с латвийском клубом «РФС». Команда из Екатеринбурга победила со счётом 3:0.
На 6-й минуте Эрик Бикфалви открыл счёт, на 40-й минуте Роман Павлюченко реализовал пенальти, а ещё до перерыва Бикфалви оформил дубль, установив окончательный результат.
Контрольный матч
«Урал» (Екатеринбург, Россия) — «РФС» (Рига, Латвия) — 3:0 (3:0)
Голы: Бикфалви, 6 (1:0); Павлюченко, 40 (2:0, пенальти); Бикфалви, 43 (3:0).
Сегодняшний соперник «Урала» в прошлом сезоне финишировал на шестом месте (из восьми команд) в чемпионате Латвии.