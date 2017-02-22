УЕФА может запретить участвовать в ЛЧ «РБ Лейпциг» или «РБ Зальцбург»

В том случае, если немецкий «РБ Лейпциг» и австрийский «РБ Зальцбург» по итогам нынешнего сезона одновременно получат путёвки в Лигу чемпионов следующего сезона, один из клубов может лишиться права выступить в престижнейшем европейском турнире в связи с правилами УЕФА, сообщает Salzburger Nachrichten.
Компания Red Bull владеет «РБ Лейпциг», а также владеет правами на «РБ Зальцбург». По правилам УЕФА в Лиге чемпионов или Лиге Европы не могут одновременно выступать два клуба одного владельца. В организации уже рассматривают возможную ситуацию. Сообщается, что Red Bull будет пытаться доказать, что не является владельцем австрийского клуба, а выполняет роль спонсора команды.
«РБ Лейпциг» после 21 тура чемпионата Германии занимает вторую строчку в турнирной таблице. «РБ Зальцбург» располагается на первом месте в таблице чемпионата Австрии после 22 туров.