Данни выйдет с первых минут в составе «Зенита» на матч с «Андерлехтом»

Полузащитник «Зенита» Мигел Данни выйдет в стартовом составе домашнего ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом», который состоится 23 февраля. Об этом накануне матча сообщил наставник питерской команды Мирча Луческу.
«Сегодня утром спросил, как его самочувствие, он ответил, что очень хорошо себя чувствует, поэтому я принял решение, что завтра он будет играть в основном составе с самого начала. Уверен, он покажет себя с наилучшей стороны. Накопилось, наверное, столько желания помочь команде и столько желания играть в футбол, что он наверняка завтра это всё покажет на поле», — сказал Луческу на пресс-конференции.
Весной прошлого года 33-летний футболист получил тяжелейшую травму крестообразных связок, ставшую третьей в его карьере. В декабре Данни восстановился, а в январе отправился на первый сбор основного состава сине-бело-голубых. Мигел уже принял участие в первом официальном матче года, выйдя на поле на 71-й минуте в гостевом матче против «Андерлехта» (0:2).