Пуйоль посетит стадион в Санкт-Петербурге и встретится с волонтёрами в Москве

На следующей неделе в Россию приедет бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль.
Пуйоль уже приезжал в Россию в прошлом году – он принимал участие в запуске волонтёрской программы чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций — 2017 в Москве.
«Прошлым летом я приезжал в Россию на запуск волонтёрской программы ЧМ-2018. Мне очень понравилось, и я ждал возможности вернуться! И вот я могу объявить, что на следующей неделе еду в Санкт-Петербург и Москву", — заявил Пуйоль, слова которого приводит официальный сайт ФИФА.
Пуйоль снова встретится с кандидатами в волонтёры – на этот раз в волонтёрском центре Московского государственного института международных отношений 28 февраля. Пуйоль познакомится с процессом отбора волонтёров и сыграет с кандидатами в футбол.
Днем ранее, 27 февраля, Пуйоль посетит Санкт-Петербург, где присоединится к операционному визиту совместной делегации ФИФА и оргкомитета «Россия 2018» на стадион в Санкт-Петербурге, который примет матч открытия и финал Кубка конфедераций. Также Пуйоль пообщается и с российскими болельщиками – в тот же день он станет участником эфира VK Live в социальной сети «ВКонтакте».