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Данни: «Зенит» упорно тренировался всю неделю, чтобы выйти завтра и победить

22 февраля 2017, среда. 18:25. Футбол
Полузащитник «Зенита» Мигел Данни поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом».

«Когда пропускаешь гол в начале игры, всегда приходится непросто. Впереди — домашний матч, и мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить. Готов ли я сыграть больше, чем в Брюсселе? Я выкладываюсь на 100 процентов на тренировках, и если появлюсь с первых минут, то сделаю всё, чтобы мы победили и прошли дальше.

Как себя чувствовал в первом матче? Ну, я был в первую очередь опечален, поскольку мы уступили в том матче. 20 минут игрового времени для меня — это, конечно, хорошо, но я хочу получать больше времени на поле», — приводит слова португальского футболиста официальный сайт «Зенита».

В первом матче «Зенит» проиграл «Андерлехту» со счётом 0:2. Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге в четверг.

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Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
Андерлехт ФК Зенит Мигел Данни
Новости. Футбол
22 февраля 2017, среда
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