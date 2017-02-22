Данни: «Зенит» упорно тренировался всю неделю, чтобы выйти завтра и победить

Полузащитник «Зенита» Мигел Данни поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом».
«Когда пропускаешь гол в начале игры, всегда приходится непросто. Впереди — домашний матч, и мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить. Готов ли я сыграть больше, чем в Брюсселе? Я выкладываюсь на 100 процентов на тренировках, и если появлюсь с первых минут, то сделаю всё, чтобы мы победили и прошли дальше.
Как себя чувствовал в первом матче? Ну, я был в первую очередь опечален, поскольку мы уступили в том матче. 20 минут игрового времени для меня — это, конечно, хорошо, но я хочу получать больше времени на поле», — приводит слова португальского футболиста официальный сайт «Зенита».
В первом матче «Зенит» проиграл «Андерлехту» со счётом 0:2. Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге в четверг.
Бери Данни в свою команду и участвуй в конкурсах с денежными призами!