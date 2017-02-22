Лёв: Черчесов обладал невероятным мастерством и харизмой

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассказал о наставнике сборной России Станиславе Черчесове. Под руководством Лёва Черчесов выступал за «Тироль».
«Очень хорошо знаю нынешнего главного тренера сборной России. Он был моим вратарём, когда я тренировал «Тироль» в Инсбруке. Вместе мы становились чемпионами Австрии. Я помню, что он был очень хорошим голкипером. Он обладал невероятным мастерством и харизмой.
Он не любил проигрывать и был настоящим профессионалом. Благодаря своему характеру он мог повести за собой команду. Мне редко приходилось сталкиваться с такими профессионалами своего дела. Мне очень понравилось с ним работать», — приводит слова Лёва официальный сайт ФИФА.