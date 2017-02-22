Голек: «Спарта» не планирует сдаваться, будем биться в матче с «Ростовом»

Защитник «Спарты» Марио Голек поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Ростовом». В гостях чешская команда проиграла со счётом 0:4.
«Очень неприятно играть после разгромного поражения в гостях, но мы постараемся сыграть как можно лучше и добиться хорошего результата. Хотелось бы как-нибудь компенсировать болельщикам итог первой встречи с „Ростовом“. Нам будет не хватать Дочкала и Конате в предстоящем матче, так как ослабеет атакующая линия.
«Ростов» показал высокий уровень. В первую очередь соперник в превосходной физической форме. Однако «Спарта» не планирует сдаваться, мы будем биться, чтобы достичь максимального результата. Считаю, нам необходимо играть более агрессивно", — передаёт слова Голека корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.