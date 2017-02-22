Каррера и Родионов пришли на матч «Локомотив» — «Стрёмсгодсет»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и генеральный директор московского клуба Сергей Родионов посетили товарищеский матч между «Локомотивом» и норвежским «Стрёмсгодсетом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Представители красно-белых сидели на трибуне во время первого тайма, а затем покинули стадион, поскольку у спартаковцев вскоре начнётся тренировка.
«Локомотив», несмотря на небольшое игровое преимущество, пропустил на 45-й минуте. После первого тайма счёт 1:0 в пользу норвежцев.