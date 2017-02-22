Комментатор «Локо-ТВ»: Ал. Миранчук, судя по всему, остаётся в «Локомотиве»

Комментатор «Локо-ТВ» Кирилл Брейда во время контрольного матча «Локомотив» — «Стрёмсгодсет» сообщил, что полузащитник Алексей Миранчук, скорее всего, останется игроком «железнодорожников».
«Миранчук, судя по всему, остаётся. Сейчас он чувствует себя расслабленно, старается заниматься исключительно футболом и творить», — сказал Брейда во время трансляции.
20 февраля президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что переход Миранчука в другой клуб в это трансферное окно весьма вероятен и процесс близок к завершению.
Ранее сообщалось, что 21-летний футболист этой зимой может перейти из «Локомотива» в «Рубин».