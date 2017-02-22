Пожар: выход «Спарты» в следующий раунд был бы чудом, шансов практически нет

Главный тренер «Спарты» Томаш Пожар поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Ростовом». В первой игре чешская команда в гостях уступила со счётом 0:4.
«Я бы с удовольствием включил завтра Росицки, но он ещё не восстановился. Те футболисты, которые есть в нашем распоряжении, имеют свои плюсы и минусы. Мы должны к ним адаптироваться и поменять схему.
Выход „Спарты“ в следующий раунд был бы чудом. Шансов на выход практически нет. Мы потерпели в первом матче сокрушительное поражение.
Собираемся завтра достойно выступить и завершить матч с высоко поднятой головой», — передаёт слова Пожара корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.