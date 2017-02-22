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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гришин: Гончаренко очень помог ЦСКА U19 в Юношеской лиге УЕФА

22 февраля 2017, среда. 19:02. Футбол
Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин после победы в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА над «Русенборгом» (2:1) отметил роль в этом успехе наставника главной команды Виктора Гончаренко, а также поделился мнением об игре форварда Тимура Жамалетдинова.

«Мы постоянно на связи с Гончаренко: изначально он обещал, что отпустит всех. Но в основе образовалась ситуация, когда несколько человек играть не могут, а сегодня — товарищеская игра с «Уфой», поэтому Виктору Михайловичу оказались нужны наши ребята. Тем не менее он очень сильно помог нам, отпустив оставшихся футболистов, которые находятся в отличной форме после сборов с основой. Это тоже важный момент: главный тренер не просто так отправил их в Москву, а с целью помочь команде выиграть.

Тимур Жамалетдинов сегодня сыграл очень ярко и уверенно? Всем ребятам тренировки с основой идут на пользу, ведь уровень сопротивления там намного выше, чем в «молодёжке». Они растут просто потому, что тренируются рядом с опытными футболистами. А Тимур — молодец, мальчишка сделал себя сам. В школе в него никто не верил, но Жамалетдинов пахал два года на тренировках, относился к профессии как нужно и показал, что наши футболисты — не лентяи какие-то. Сейчас это игрок, полностью готовый к игре в основе ЦСКА. Сегодня он в одиночку разрывал пятерых защитников «Русенборга», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата Данилой Игнатовым.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Русенборг Александр Гришин Виктор Гончаренко
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