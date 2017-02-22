«Ростов» попросил у «Спарты» дополнительные билеты на ответный матч ЛЕ

Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский сообщил, что клуб попросил у «Спарты» дополнительные билеты для своих болельщиков на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.
Матч «Спарта» — «Ростов» состоится в Праге на стадионе «Дженерали Арена — Летна», вместимость которого составляет 20 854 зрителя.
«Билеты только начали реализовать, поэтому неизвестно, сколько было продано билетов. «Спартой» была выделена квота в 1000 билетов. Мы принимали заявки и распределили эту тысячу, но квота была немного перевыполнена, поэтому пришлось попросить у «Спарты» ещё пару десятков», – сказал Бодылевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.