Пожар: если оценивать «Ростов» по 1-й игре, в Чехии он бы боролся за чемпионство

Главный тренер «Спарты» Томаш Пожар в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Ростовом» высказал мнение о том, как выглядела бы российская команда, если бы выступала в чемпионате Чехии. В первом матче «Ростов» на своём поле разгромил «Спарту» со счётом 4:0.
«Если оценивать „Ростов“ по первому матчу, то эта команда боролась бы в нашем чемпионате за чемпионство. Но нам стоит понять — это „Ростов“ был силён в первой встрече или же „Спарта“ провалилась.
Возможно, игра в четверг поможет ответить на этот вопрос более точно», — передаёт слова Пожара корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.