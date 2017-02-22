Защитник «Андерлехта»: мы изрядно попотели в первом матче, чтобы сдержать Дзюбу

Защитник «Андерлехта» Оливье Дешахт поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом», который пройдёт 23 февраля в Санкт-Петербурге. Футболист выделил форварда российской команды Артёма Дзюбу, отметив, что в первой встрече его команде пришлось приложить немало усилий, чтобы остановить нападающего.
«Нынешний состав «Зенита» и тот, с которым мы встречались несколько лет назад? В прошлом составе были Халк и Витсель. Сейчас команда провела ряд громких трансферов, поэтому шансы я оцениваю как 50 на 50. В прошлый раз мы победили дома, но уступили на выезде. Это был очень справедливый результат, поэтому завтра нас ждёт сложная встреча.
Мы провели достаточно сложный первый матч: наша защита отработала очень хорошо. Мы с партнёром изрядно попотели, чтобы сдержать Дзюбу. Он рослый и мощный, бороться с ним сложно. Завтра мы должны выступить на пределе своих возможностей, чтобы пройти дальше.
Мы себя ощущаем неспокойно, даже ведя в серии 2:0, потому что «Зенит» — очень сильная команда. Стоимость их игроков в четыре раза превышает стоимость наших. У «Зенита», можно сказать, золотая скамейка запасных. Почти у каждого игрока основного состава есть замена на скамейке. Поэтому завтра нам необходимо забивать, чтобы пройти дальше», — цитирует Дешахта пресс-служба «Зенита».