Данильянц: Джанаев, скорее всего, не будет готов к ответному матчу со «Спартой»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии здоровья основного вратаря команды Сослана Джанаева в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы со «Спартой». Первый матч, в котором «Ростов» дома победил со счётом 4:0, Джанаев пропустил.
«Сослан Джанаев, скорее всего, не будет готов к ответному матчу со „Спартой“. Он до сих пор не в хорошей форме, повреждение беспокоит Сослана. Естественно, мы хотим, чтобы он играл. Но вопрос остаётся открытым, в четверг увидим, как будет», — передаёт слова Данильянца корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.