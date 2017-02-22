Вице-губернатор: на «Крестовском» можно даже соревнования по плаванию провести

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о технических возможностях стадиона «Крестовский».
«Количество зрителей на тестовых мероприятиях увеличивается. Нас беспокоит логистика, навигация, система безопасности, система жизнеобеспечения. На стадионе пока работает спортивный звук и спортивное освещение. Хороший звук в чаше стадиона. Мы в режиме тестовых испытаний.
Здесь можно проводить любые мероприятия, вплоть до игры в хоккей. Даже соревнования по плаванию можно провести. Технические возможности стадиона уникальны.
Нужно ли будет адаптировать стадион после чемпионата мира к другим международным мероприятиям? У всех разные требования, какие-то работы по адаптации придётся провести», — передаёт слова вице-губернатора Петербурга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.