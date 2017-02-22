Данильянц: в ответном матче со «Спартой» у «Ростова» будут играть сильнейшие

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы со «Спартой».
В первом матче на своём поле «Ростов» разгромил «Спарту» со счётом 4:0. Ответная игра состоится в Праге 23 февраля.
«В первой встрече наши футболисты выглядели хорошо. Стало ли это следствием работы, которую мы проделали, либо следствием мотивации, увидим завтра. Если мы продолжим двигаться так же активно, как и тогда, то уместно говорить о стабильности", — отметил наставник донской команды.
«Что касается ротации в предстоящем матче, то ни о каких послаблениях речи не идёт. Будут выступать сильнейшие. Стартовый состав определим завтра. Причём на это не повлияет результат первого матча», — заявил Данильянц, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.