Сёмин: отдельным игрокам стоит пересмотреть своё отношение к единоборствам

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после товарищеского матча с норвежским «Стрёмсгодсетом» (0:1) подвёл итоги прошедшей игры.
«Итоги сборов? Были хорошие матчи, были не очень качественные, как сегодня. Зато есть о чём говорить. Отдельным игрокам стоит пересмотреть своё отношение к единоборствам. Норвежцы навязали нам борьбу, с которой мы тяжело справлялись. В чемпионате России примерно то же самое будет, так что полезная игра.
Похож ли сегодняшний состав на оптимальный? Похож. Сильно похож», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.