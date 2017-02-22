На «Крестовском» сработала пожарная сигнализация из-за жарки блинов

Во время проходящего сегодня фестиваля «Радио Зенит» на стадионе «Крестовский» на арене сработала пожарная сигнализация, сообщает Regnum.
Незадолго до начала мероприятия дежурные службы сообщили, что одна из компаний, которая обеспечивает питание на мероприятии, провоцирует включение пожарной сигнализации в связи с тем, что её сотрудники жарят блины на открытом огне. Ответственные за мероприятие сразу же устроили проверку, по итогам которой выяснилось, что блины жарили на обыкновенной плите без открытого огня. Таким образом, службам пришлось проверять исправность системы пожарной сигнализации.