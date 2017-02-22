Мутко: на «Крестовском» пройдёт три футбольных матча перед Кубком конфедераций

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о подготовке стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге к Кубку конфедераций—2017.
«Хочется поблагодарить строителей стадиона. Наконец город получил такой многофункциональный спортивный объект. Конечно же, главным будет футбол, нам есть ещё что там делать. 27 февраля нас ждёт ФИФА, за 100 дней до Кубка конфедераций, 9 марта, мы ещё раз приедем. Благодарен правительству и подрядчику за проделанную работу. Визит ФИФА будет конкретным, не только по стадиону, но и по размещению. Вопросы по арене тоже будем обсуждать — коммуникации, газон и так далее. Периметр безопасности надо определить, входов много, нужно настраивать эти зоны. В целом рассчитываем, что стадион как минимум проведёт три тестовых мероприятия, надеюсь, это будут футбольные матчи», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.