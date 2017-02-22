Тарасов: возможно, поражение даже пойдёт на пользу «Локомотиву»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в интервью официальному сайту клуба подвёл итоги контрольного матча с норвежским «Стрёмсгодсетом» (0:1) на сборе в Испании и отметил, что находится в хорошей форме.
«Думаю, выводы по итогам этого матча делать не стоит. Это всего лишь контрольный матч. Возможно, поражение даже пойдёт на пользу. Есть над чем работать.
Восстановление после травмы завершено. Я могу сыграть даже 90 минут. Готов на 100% и стараюсь показать свой максимум.
Конечно, по старой схеме играть более привычно, но все футболисты знают, что делать и как играть по новой схеме. Нужно просто выполнять установку тренера», — поведал Тарасов.