«МЮ» выбил «Сент-Этьен» из Лиги Европы, «Шальке» прошёл ПАОК

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Сент-Этьен» принимал на своём поле «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный мяч на 16-й минуте записал на свой счёт Генрих Мхитарян. На 63-й минуте манкунианцы остались вдесятером после того, как защитник Эрик Бейи получил вторую жёлтую карточку. Первый матч завершился победой англичан (3:0). Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала, а «Сент-Этьен» своё выступление на турнире завершил.
В другом ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, который проходил параллельно, «Шальке-04» на своём поле сыграл вничью с греческим клубом ПАОК – 1:1. После победы в первой игре со счётом 3:0 немецкая команды по сумме двух встреч также вышла в следующую стадию турнира.