Шалимов: фанаты «Краснодара» будут рады, если в 1/8 финала ЛЕ к нам приедет «МЮ»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после ответного гостевого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:1) поделился мнением о шансах клуба на победу в турнире. Дома российская команда победила турков со счётом 1:0 и, таким образом, по сумме двух матчей вышла в следующий раунд.
«Пытаться выиграть Лигу Европы рано, но следующий тур мы пройти в состоянии. Смотря кто нам попадётся. Если приедет «Манчестер Юнайтед», для фанатов будет большая радость», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
«Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Лиги Европы прошёл французский «Сент-Этьен», одержав победы в двух матчах со счётом 3:0 и 1:0.