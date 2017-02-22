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Шалимов: фанаты «Краснодара» будут рады, если в 1/8 финала ЛЕ к нам приедет «МЮ»

22 февраля 2017, среда. 22:38. Футбол
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после ответного гостевого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:1) поделился мнением о шансах клуба на победу в турнире. Дома российская команда победила турков со счётом 1:0 и, таким образом, по сумме двух матчей вышла в следующий раунд.

«Пытаться выиграть Лигу Европы рано, но следующий тур мы пройти в состоянии. Смотря кто нам попадётся. Если приедет «Манчестер Юнайтед», для фанатов будет большая радость», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Лиги Европы прошёл французский «Сент-Этьен», одержав победы в двух матчах со счётом 3:0 и 1:0.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Краснодар ФК Фенербахче Игорь Шалимов
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