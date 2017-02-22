«Интер» и Икарди оштрафованы за заявления игрока в автобиографии

Федерация футбола Италии оштрафовала «Интер» и форварда нерадзурри Мауро Икарди за высказывания аргентинца в автобиографии, информирует сайт организации.
Икарди, описывая события в матче против «Сассуоло» в феврале 2015 года, сказал, что после финального свистка подарил свою форму мальчику на трибуне, но один из лидеров фанатов отобрал подарок у ребёнка и выбросил обратно Икарди. Аргентинец оскорбил фаната за такое поведение. Также Икарди написал: «Я готов встретится с каждым из них один на один. Сколько их? 50, 100, 200? Хорошо, запишите мои слова, пусть до них дойдёт: я найму сотню преступников из Аргентины, и они перебьют всех их на месте».
Икарди оштрафован на € 13,5 тыс., а «Интер» – на € 6,5 тыс за «восхваление агрессивного поведения при использовании оскорбительных выражений, которые носили оскорбительный характер и подстрекали к насилию».