Лаллана: не могу придумать лучшего клуба для своего будущего, чем «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана прокомментировал продление соглашения с клубом. Мерсисайдская команда подтвердила факт заключения долгосрочного контракта с игроком. Ранее британские СМИ сообщали, что новое соглашение 28-летнего хавбека сборной Англии будет рассчитано до 2021 года.
«Перейти в «Ливерпуль», очевидно, является большим событием, а продлить соглашение с этим клубом является знаком того, что твой вклад в команду оценили люди, которые приняли это решение. «Ливерпуль» является отличным местом продолжения карьеры для тех игроков, кто хочет быть частью чего-то особенного. Не могу придумать лучшего клуба для того, чтобы связать с ним своё будущее. Здесь великолепная команда, игроки которой становятся всё лучше и лучше. Нами руководит наставник и тренерский штаб мирового класса», — цитирует Лаллану пресс-служба клуба.