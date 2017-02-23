Гол Варди не спас «Лестер» от поражения в первом матче с «Севильей»

«Севилья» победила «Лестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:1.
На 14-й минуте Уэс Морган в своей штрафной в подкате пытался вынести мяч, но вместо него попал по ногам Хоакину Корреа. Пострадавший сам взялся исполнять пенальти, но Петер Шмейхель намертво поймал мяч. На исходе получаса игры Серхио Эскудеро с левого фланга выполнил навесную подачу в штрафную, откуда Пабло Сарабия головой пробил в дальний угол — от штанги мяч залетел в ворота.
На 62-й минуте Стеван Йоветич накрутил Моргана, заставив того ошибиться несколько раз подряд, а затем аккуратно скинул мяч на подоспевшего Корреа, который отправил его в сетку. На 74-й минуте Дэниел Дринкуотер получил передачу на левом фланге в момент контратаки, после чего прострелил в чужую штрафную, а Джейми Варди оказался первым на мяче и в касание переправил его мимо голкипера.
Ответный матч между этими командами состоится 14 марта в Лестере.