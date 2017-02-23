«Ювентус» на выезде обыграл «Порту» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» на своём поле принимал «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Драгау» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Оба мяча туринская команда забила во втором тайме. В составе победителей забитые голы на свой счёт записали хорват Марко Пьяца и бразилец Дани Алвес, которые отличились на 72-й и 74-й минутах. Примечательно, что оба игрока появились на поле, выйдя на замены. Португальцы играли вдесятером с 27-й минуты встречи, после того, как за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Алекс Теллес.
Ответную встречу «Ювентус» и «Порту» проведут в Турине 14 марта.