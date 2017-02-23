Йоветич: «Севилья» движется к своей цели

Нападающий «Севильи» Стеван Йоветич поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити» (2:1).
«У нашей команды есть цель, и мы к ней движемся. Сегодня мы создали много моментов у чужих ворот, но в Лиге чемпионов нужно выжимать максимум из каждого эпизода. Матч полностью оправдал наши ожидания. „Лестер“ — хорошая команда, показывающая очень качественный футбол в Лиге чемпионов. Сегодня они неплохо выглядели, и исход поединка по-прежнему неясен», — цитирует Йоветича пресс-служба УЕФА.