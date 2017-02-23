Участники первых матчей 1/8 финала ЛЧ установили рекорд, забив в сумме 34 гола

Сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды забили в сумме 34 гола и установили рекорд первых матчей 1/8 финала. Предыдущее достижение — 26 мячей — было зафиксировано в сезоне-2013/14. Это также повторение лучшего результата отдельного раунда в плей-офф Лиги чемпионов. Столько же было забито в ответных матчах 1/8 финала в сезоне-2011/12.
Первые матчи 1/8 финала
«Порту» — «Ювентус» — 0:2
«Севилья» — «Лестер Сити» — 2:1
«Байер» — «Атлетико» — 2:4
«Манчестер Сити» — «Монако» — 5:3
«Бавария» — «Арсенал» — 5:1
«Реал» — «Наполи» — 3:1
«ПСЖ» — «Барселона» — 4:0
«Бенфика» — «Боруссия» — 1:0.