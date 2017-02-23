Видео: «Валенсия» — «Реал» — 2:1

Представляем вниманию посетителей «Чемпионата» видеообзор перенесённого матча 16-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал», состоявшегося 22 февраля в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершившегося победой хозяев поля со счётом 2:1.
«Валенсия» вышла вперёд уже на 4-й минуте, автором гола стал Симоне Дзадза. На 9-й минуте Фабиан Орельяна упрочил преимущество «Валенсии». «Реал» отквитал один мяч в концовке первого тайма — навес Марсело точным ударом головой замкнул Криштиану Роналду.
Видео доступно на официальном канале Ла Лиги.