Агент Руни отправился в Китай для проведения переговоров

Пол Стретфорд, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, отправился в Пекин, где проведёт переговоры с клубами, заинтересованными в трансфере англичанина, сообщает Mirror.
Ранее сообщалось, что сам футболист заинтересован в переезде в Китай и уже получил от «МЮ» разрешение на переход, однако позже появилась информация, что Уэйн всё же не покинет клуб.
В случае, если переход Руни всё же состоится, англичанин должен будет подписать контракт с новой командой до 28 февраля, когда в Китае закроется трансферное окно.
В услугах форварда заинтересованы «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бэйцзин Гоань».